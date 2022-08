Avere accesso a Internet quando sei in viaggio è il miglior strumento per ridurre al minimo lo stress. Tuttavia, può essere molto costoso se non hai la promozione giusta o sei all’estero.

Molti provider promettono tutti delle tariffe che ti consentono di accedere a dati gratuiti o economici durante il viaggio. Ma la maggior parte di noi non ha idea di quanto dureranno, sopratutto se si guardano film in streaming a risoluzione alta.

In generale, le persone consumano in media 50 MB al giorno. Controllare Twitter, FB e Instagram, rispondere alle e-mail e, naturalmente, utilizzare Google Maps e il traduttore però può comportare un ulteriore utilizzo di dati.

Come controllare l’utilizzo di dati

La maggior parte dei telefoni tiene traccia della quantità di dati che utilizzi. Se hai un iPhone, vai su Impostazioni> Cellulare e scorri verso il basso fino a “Utilizzo dati”. Per Android basta andare Impostazioni e cliccare su “Dati”.

Ridurre al minimo l’utilizzo dei dati

Ovviamente il modo più ovvio per ridurre al minimo il consumo di dati è mettere il telefono in modalità aereo e usare solo su WiFi. Assicurati di metterlo in modalità aereo, poiché potrebbero esserci programmi in background (incluso il sistema operativo stesso) che potrebbero scaricare file senza dirtelo.

Se questo è il metodo che hai scelto, tieni presente che con la maggior parte dei telefoni puoi mantenere il GPS abilitato, anche quando i dati mobili sono disattivati.

I due programmi più utili durante il viaggio sono Google Maps e Google Translate. Per fortuna, puoi configurarli in modo che funzionino offline e programmare itinerari già salvati.