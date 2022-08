Comet nasconde all’interno del nuovissimo volantino alcune offerte assolutamente folli, le quali sono perfette per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prestazioni superiori alle più rosee aspettative.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione tutto quanto abbiamo sempre desiderato, sia in termini di disponibilità territoriale, poiché a tutti gli effetti gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, sia in termini di prezzi finali di vendita. Se interessati all’ordine tramite l’e-commerce, ricordiamo comunque che è possibile optare per la spedizione a domicilio, sempre gratuita nel momento in cui la spesa dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono le offerte migliori

Comet riserva agli utenti italiani una serie di ottime offerte per riuscire ogni giorno a risparmiare al massimo delle proprie possibilità. Partendo dalla fascia alta della telefonia mobile, ad esempio, ecco arrivare Xiaomi 12, in vendita a soli 649 euro, oppure iPhone 12 a 679 euro, ma anche il bellissimo Samsung Galaxy S22, disponibile all’acquisto con un esborso finale di 699 euro.

Le offerte più ricche ed interessanti sono però legate alla fascia intermedia, infatti sono disponibili Galaxy A52s, Galaxy A13, Galaxy A22, Redmi 10C, Redmi Note 11, Redmi 9A, Redmi Note 10 PRo, Oppo A16s, Oppo A15, TCL 306, Realme C35, Realme C21 o anche Honor X8, spendendo non più di 400 euro.

Tutti i prodotti, e tantissimi altri sconti, possono essere visionati al completo tramite il sito ufficiale di Comet, dove si troveranno disponibili anche i singoli prezzi.