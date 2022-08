Esselunga rilancia la sfida alle dirette concorrenti del mercato, con una campagna promozionale pronta a fare la differenza, nel promettere al consumatore finale un risparmio che travalica il buon senso, con prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutte le più rosee aspettative dei consumatori, infatti gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sparso per il territorio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. I prodotti che sceglierete, inoltre, saranno corredati da una garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica, e non i danni accidentali eventualmente causati dagli utenti.

Esselunga: che follie ad Agosto, ecco i nuovi prezzi bassi

Esselunga fa risparmiare moltissimi utenti con il lancio di una campagna promozionale praticamente unica nel proprio genere, al suo interno troviamo la possibilità di mettere le mani su Xiaomi 11 lite, un prodotto decisamente economico, ma allo stesso tempo performante, ad un prezzo finale di vendita di soli 339 euro.

La variante attualmente disponibile è caratterizzata da 128GB di memoria interna (la quale è espandibile tramite microSD), con processore octa-core abbastanza performante, una fotocamera principale che raggiunge addirittura i 64 megapixel, batteria da 4250mAh, ma anche il sistema operativo Android 11.

Il prodotto in sé viene commercializzato alle più classiche condizioni di vendita, è caratterizzato da una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, ed è anche completamente sbrandizzato.