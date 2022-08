Il brand di telefonia di Sky, Sky Wifi ha recentemente lanciato delle nuove promozioni, che stanno passando alla televisione con protagonista il pilota di F1 Charles LeClerc.

L’operatore ha ulteriormente abbassato il costo per chi sottoscrive la rete fissa online, mentre nei negozi continua la possibilità di ottenere un prezzo scontato da 19,90 euro al mese per chi acquista sia il fisso che Sky TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sky Wifi: nuove offerte con Fibra da 19.90 euro al mese

Le nuovo promo di Sky Wifi sono disponibili a partire dallo scorso 22 Agosto 2022, in concomitanza con la partenza della nuova campagna pubblicitaria in TV che vede protagonista il pilota di Formula 1 della Ferrari Charles Leclerc. Il nuovo portafoglio di offerte prevede alcune promozioni dedicate alle attivazioni online e altre solo per le attivazioni presso i negozi Sky fino al prossimo 25 settembre 2022.

La principale novità riguarda il canale online, in quanto i nuovi clienti che intendono acquistare sola la Fibra possono nuovamente acquistare le offerte Sky Wifi con un prezzo di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi aumenta al costo previsto dalla versione sottoscritta. Come offerte troviamo Sky Wifi con connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem Wifi Hub a un prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 29,90 euro al mese.

E ancora, Sky Wifi Plus con connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate illimitate gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub, il tutto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 34,90 euro al mese. Sky Wifi Ultra con connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem Wifi Hub, con la rete mesh creata dai Wifi Pod, ad un prezzo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 32,90 euro al mese.

Infine Sky Wifi Ultra Plus con connessione internet illimitata in FTTC (Super Internet) o Fibra FTTH (Fibra100%), chiamate illimitate gratis per 18 mesi e modem Wifi Hub con la rete mesh creata dai Wifi Pod, il tutto al prezzo scontato di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 37,90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.