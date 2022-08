Gli smartphone emettono un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, le quali potrebbero a tutti gli effetti risultare dannose per la salute dell’uomo, se “assorbite” in quantitativi particolarmente elevati.

Da tempo l’Unione Europea ha imposto un valore massimo al quantitativo di radiazioni emesse dagli smartphone, imponendolo a 2 W/Kg. Sicuramente avrete sentito parlare di SAR, ovvero del quantitativo di energia assorbita dal corpo (o dalla testa) per chilogrammo; come dicevamo, l’UE ha stabilito che smartphone con un SAR superiore a 2, non possono essere commercializzati. Ma quali sono i modelli che presentano il valore maggiore?

Radiazioni smartphone: quali sono i modelli da evitare

I modelli con il SAR più elevato sono non si avvicinano ai 2 W/Kg, ma restano comunque più alti di tantissimi altri prodotti in commercio. Sul gradino più alto del podio troviamo il Motorola Edge, con un valore di 1,76 W/Kg, passando poi sullo ZTE Axon 11 5G, che si ferma a 1.59 W/Kg, oppure anche lo OnePlus 6T, il cui SAR non supera 1.55 W/Kg.

Nell’eventualità in cui foste in possesso di uno dei suddetti smartphone, non dovete assolutamente preoccuparvi, in quanto non rischiate più degli altri utenti. I consigli sono validi a prescindere dal modello di cui siete in possesso, in fase di chiamata è meglio utilizzare auricolari di terze parti, mantenendo così lo smartphone lontano dalla testa, ed allo stesso tempo nelle fasi di trasporto si consiglia di non tenerlo per lungo periodo a contatto con il corpo.