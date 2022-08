Chi ha bisogno di un uomo per diventare genitore quando tutto ciò che serve è un kit da 30 euro? Una donna di nome Bailey Ennis ha subito l’inseminazione artificiale utilizzando un kit che ha acquistato online.

La 24enne londinese ha dato alla luce suo figlio, Lorenzo, a luglio, e “non potrebbe essere più felice” della sua decisione di essere un genitore single.

Ennis documenta la sua ritrovata vita familiare su TikTok, pubblicando video di suo figlio quasi ogni giorno.

In un recente post, ha parlato dei medici che l’hanno giudicata per essere rimasta incinta tramite la donazione di sperma come donna single. “La scelta migliore in assoluto“, ha sottotitolato la sua clip.

In un altro TikTok, ha persino scherzato sull’avere un altro bambino con il padre biologico di suo figlio.

Ennis ha affermato di aver utilizzato un sito web di donatori di sperma per trovare profili di uomini sani che avevano esperienza con la donazione di semi.

Una volta trovata quella perfetta, la studentessa di giurisprudenza ha quindi acquistato il kit per l’inseminazione online da un fornitore di servizi medici speciali.

Ecco come è successo

“Avere un bambino da solo è la cosa migliore che abbia mai fatto“, ha recentemente detto Ennis al Sun. “Mi sono reso conto che non volevo avere una relazione per avere un bambino“, ha continuato. “Sapevo che potevo farlo da sola.”

Ha spiegato che dopo aver trovato la persona giusta, ha inviato loro un messaggio per incontrarsi per un caffè prima di accettare di fare l’inseminazione.

Un tipico kit per donatori di sperma può includere test di fertilità, ovulazione e gravidanza, nonché contenitori per campioni e siringhe.

“Non stavo cercando caratteristiche particolari, ma volevo solo qualcuno degno di fiducia e il più sano possibile“, ha detto il donatore.

L’uomo le ha dato il suo campione di sperma una volta che ha visitato la sua casa. Ha quindi utilizzato il kit, che conteneva coppette sterili, siringhe e test di ovulazione per fertilizzarsi.