Gli smartphone emettono radiazioni, che possono essere più o meno dannose per la salute dell’uomo, la notizia non è nuova, ma comunque pochi utenti sanno effettivamente che potrebbero causare problemi.

Da ormai diversi anni, l’Unione Europea ha posto un limite massimo al SAR, il quantitativo di energia assorbita per unità di superficie, emessa direttamente dagli smartphone. Ad oggi infatti si parla di 2 W/Kg, se il modello che dovrebbe arrivare sul mercato, supera tale valore limite, non verrà giustamente commercializzato.

Radiazioni smartphone: ecco i modelli da evitare

Consapevoli dalle limitazioni imposte dall’Unione Europea, cerchiamo di capire quali sono i modelli ritenuti più “pericolosi”, ovvero con il valore SAR più elevato tra quelli attualmente in circolazione.

In cima alla lista troviamo il Motorola Edge, un prodotto non propriamente recentissimo, il cui valore SAR si aggira sui 1,76 W/kg; al secondo posto si posiziona lo ZTE Axon 11 5G, un terminale con 1,59 W/kg, per finire con il buon vecchio OnePlus 6T, il cui SAR non supera 1,55 W/Kg.

Onde evitare inutili paure ed incomprensioni, ricordiamo comunque che i possessori dei suddetti smartphone non rischiano problemi di salute maggiore a tutti gli altri. Il consiglio è di evitare al massimo la contaminazione dalle radiazioni emesse dallo smartphone, ad esempio utilizzando auricolari durante le chiamate, o evitando il contatto diretto prolungato tra le parti del corpo ed il dispositivo mobile. Piccoli accorgimenti che potrebbero fare la differenza nel lungo periodo.