SIM che valgono un tesoro: se avete un numero del genere, potreste "arricchirvi"

Avete mai pensato di analizzare per bene il vostro numero di telefono e capire se potesse trattarsi di un numero raro? In alcuni casi diverse persone sono venute a conoscenza di questioni del genere, le quali vedevano delle schede SIM risultare rare e ricercate dai collezionisti.

Da diversi mesi infatti tiene banco questa questione che vedrebbe molti numeri di telefono che potrebbero valere vere e proprie piccole fortuna. Si tratta di utenze molto rare, le quali presentano composizioni inusuali e a volte strambe. Bisogna infatti che un determinato numero si ripeta per più volte, o magari una sequenza di numeri che vada ad intrecciarsi in maniera particolare. A cavalcare il fenomeno sono stati alcuni collezionisti ma anche la nota trasmissione televisiva Le Iene, la quale ha fatto tutto per uno scopo benefico. È stata infatti indetta un’asta.

SIM: ecco l’iniziativa che ha generato guadagni eccezionali dati in beneficenza

Le Iene hanno indetto un’asta benefica, la quale ha riguardato alcuni dei numeri più rari in Italia. Si sono presentati all’evento oltre 600 acquirenti, i quali a colpi di offerte sono riusciti ad accaparrarsi le SIM. Il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.

Qui la lista (ovviamente abbiamo provveduto ad oscurare i numeri con delle lettere per non permettere a nessuno di rintracciarli):