CUPRA Born, il primo modello 100% elettrico del marchio ha ottenuto ottimi risultati durante i test di sicurezza di Euro NCAP, ottenendo un punteggio di sicurezza a 5 stelle.

È un risultato significativo per la CUPRA Born che ora si unisce a CUPRA Formentor e CUPRA Leon come auto a cinque stelle. Questo obiettivo dimostra ancora una volta che il marchio si impegna a fornire veicoli che uniscono prestazioni contemporanee e massima sicurezza. Ma questa volta in un modello 100% elettrico.

“CUPRA si impegna non solo a portare emozioni nel mondo elettrico, ma anche a fornire i più elevati standard di sicurezza sul mercato“, ha affermato il dott. Werner Tietz, vicepresidente esecutivo per la ricerca e lo sviluppo di CUPRA. “Lo abbiamo già dimostrato con CUPRA Formentor e CUPRA Leon, e ora abbiamo continuato il nostro impegno per la sicurezza con le 5 stelle della CUPRA Born”.

Ecco i sistemi di sicurezza implementati

L’obiettivo è stato realizzabile grazie alla sua vasta gamma di sistemi di sicurezza.

I sistemi includono la frenata di emergenza autonoma, il riconoscimento dei segnali stradali, il Travel Assist, il Light Assist e il Pre-Crash Assist. A questi si aggiungono l’integrazione di sette airbag, tra cui un airbag centrale anteriore standard, Front Assist con rilevamento di veicoli, pedoni e ciclisti, Emergency Steering Assist e Junction Assist, Lane Assist e Emergency e-Call.

Oltre a rilevare veicoli, pedoni e ciclisti, il Front Assist include anche l’assistenza alla sterzata di emergenza e l’assistenza agli svincoli. Durante un intervento del Front Assist, dopo l’input iniziale dello sterzo del guidatore per evitare un oggetto, l’Emergency Steering Assist effettua interventi mirati di sterzata e frenata per aiutare a trovare una traiettoria di evasione ottimizzata.

I punteggi di CUPRA Born in ciascuna area testata hanno evidenziato come l’ampiezza dei sistemi lo abbia aiutato a raggiungere la sua valutazione finale: occupante adulto 93%, occupante bambino 89%, utente stradale vulnerabile 73% e assistenza alla sicurezza 80%.