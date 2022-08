Con l’arrivo del mese di agosto 2022 l’operatore Eolo ha deciso di riproporre la propria offerta denominata Eolo Più con internet illimitato ad un prezzo mensile scontato.

In precedenza, durante il mese di Luglio 2022 era possibile attivare questa offerta a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, poi con aumento a 24,90 euro al mese a partire dalla settima mensilità. Scopriamo il prezzo proposto ora.

Eolo Più: ritorna l’offerta dell’operatore a prezzo scontato

Come in precedenza, l’offerta di rete fissa Eolo Più prevede una connessione illimitata in FTTH o FWA in base alla copertura, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem standard denominato EOLOrouter. In caso di tecnologia FWA, i clienti possono anche aggiungere fino a 3 Ripetitori Wi-Fi, ciascuno al costo di 3 euro in più al mese, invece di 5 euro.

In ogni caso, si ricorda che per sottoscrivere Eolo Più è possibile scegliere tra l’installazione standard, attualmente gratuita in promozione, e l’installazione rapida opzionale garantita entro 5 giorni lavorativi, anch’essa in promo ma con un prezzo di 49,90 euro una tantum.

Nel sito ufficiale di Eolo, nonostante nella pagina dedicata all’offerta venga indicato che le chiamate sono illimitate, i prospetti informativi specificano un limite di 5000 minuti ogni mese. In caso di recesso, la disinstallazione ha un prezzo di 54.90 euro in FWA e 24.90 euro in FTTH. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.