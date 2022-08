FIAT ha festeggiato i 65 anni della sua iconica 500, simbolo della nuova dolce vita che, nella sua versione elettrica, è diventata leader europeo della mobilità elettrica.

“La Nuova 500 completamente elettrica ha raggiunto il podio del mercato europeo dei veicoli elettrici nella prima metà dell’anno“, ha affermato Oliver Francois, CEO di FIAT e Stellantis Global CMO. “Nel primo semestre, la Nuova 500 è il veicolo elettrico più venduto in Germania, dove ha avuto ancora più successo.”

Inoltre è leader anche in Italia e sul podio in Francia e Spagna. Questa è la prova tangibile del suo successo e di come FIAT consideri il suo percorso verso l’elettrificazione parte della sua storica missione.

La 500 dei record

Progettata e realizzata a Torino, la Nuova 500 è un simbolo della creatività italiana e sta conquistando gli appassionati del made in Italy in tutto il mondo. La Nuova 500 è attualmente venduta in 38 paesi e quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone. Il suo successo è evidenziato anche dai 30 premi internazionali che gli sono stati assegnati in nove paesi da pubblico ed esperti.

Il marchio ha attualmente una gamma completa di modelli elettrificati in Europa e, a partire dal 2024, tutti i suoi nuovi modelli saranno elettrici. Infine, nel 2027 Fiat diventerà completamente elettrica in Europa.

Anche l’attivista e attore premio Oscar Leonardo Di Caprio ha dimostrato quanto sia importante questo obiettivo, divenendo ambasciatore green della Nuova 500 sin dal suo lancio.

E’ stato anche uno spot accompagnato dalla versione vocale originale dell’iconica canzone “La Dolce Vita” di Nino Rota nella sua versione originale e inedita del 1962. È stata riscoperta dalla FIAT nel catalogo dell’etichetta italiana CAM Sugar che custodisce opere del passato della storia del cinema, tra cui la musica del maestro Nino Rota da Amarcord.