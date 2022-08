Il fornitore svedese Ericsson è stato selezionato dall’operatore di telecomunicazione italiano Windtre per distribuire la rete 5G a doppia modalità sull’infrastruttura cloud.

Ericsson ha affermato che la nuova implementazione aprirà la strada al telco italiano per fornire nuovi servizi ai consumatori e sviluppare casi d’uso aziendale avanzati con modelli di business innovativi.

Ericsson e Windtre hanno presentato per la prima volta i piani di tecnologia, architettura, implementazione e operazioni della rete 5G cloud-native di prossima generazione.

Il nuovo accordo a lungo termine vedrà Windtre portare i suoi servizi standalone 4G, 5G non standalone e 5G a doppia modalità che combina le funzioni di rete evoluta di pacchetti (EPC) e 5G Core in una piattaforma nativa cloud comune.

Cosa dice l’accordo

L’accordo include anche servizi di supporto end-to-end con l’orchestrazione e l’automazione di Ericsson Network che consentiranno al vettore di introdurre i servizi di comunicazione ultra-affidabili e a bassa latenza (URLLC). L’integrazione con i sistemi OSS e BSS di Windtre, inclusi i sistemi di provisioning, mediazione e ricarica di Ericsson per consentire il lancio e la monetizzazione di nuove opportunità abilitate al 5G e li dispiegano in nuovi servizi quantificabili, ha affermato Ericsson.

Benoit Hanssen, CEO di Windtre, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership di infrastrutture con Ericsson. Il 5G è una pietra miliare della nostra strategia di rete. Con 5G Standalone saremo in grado di sviluppare ulteriormente la nostra attività, con il lancio di una vasta gamma di servizi avanzati per i partner commerciali e per supportare i clienti Windtre. ”

“Siamo lieti di contribuire, insieme a Windtre, alla trasformazione digitale del paese. Con latenze senza precedenti, velocità, flessibilità e livelli di sicurezza, il 5G Standalone porterà enormi vantaggi sia ai consumatori che alle aziende, aprendo la strada a servizi avanzati come l’accesso wireless fisso (FWA) e i giochi cloud e soluzioni che trasformeranno le industrie “, ha affermato Emanuele Iannetti, capo di Ericsson Italia.