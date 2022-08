Vi siete accordi che in queste giornate in cui l’intera Italia è stretta nella morsa del caldo torrido estivo, basta davvero pochissimo affinché lo smartphone diventi caldissimo? cerchiamo di capirne il motivo, e come fare per evitarlo.

La temperatura ambientale può essere un fattore importantissimo nel raffreddamento del dispositivo, già di base alcuni modelli non riescono ad abbassare i valori in automatico, se poi si aggiunge ad esempio l’esposizione al sole, il rischio di danneggiarli, è sempre dietro l’angolo.

Smartphone bollente: le cause

Ecco tutte le cause più comuni di uno smartphone bollente:

Temperatura esterna elevata

elevata Numero di applicazioni aperte – il consiglio è di chiuderle ogni qualvolta non si utilizzano più, restando aperte in background, consumano batteria ed alzano la temperatura.

aperte – il consiglio è di chiuderle ogni qualvolta non si utilizzano più, restando aperte in background, consumano batteria ed alzano la temperatura. Virus e malware – l’installazione di un malware può avvenire senza che ve ne accorgiate, e questi potrebbe restare avviato in background, sfruttando il processore, il quale rallenterebbe lo smartphone, consumerebbe batteria e lo surriscalderebbe.

Come rimediare allo smartphone bollente:

Non esporlo alla luce del sole.

alla luce del sole. Disattivare le connettività non utilizzate – cercate di non mantenere mai attivi i segnali GPS, bluetooth o NFC, nel caso in cui non li stiate utilizzando.

– cercate di non mantenere mai attivi i segnali GPS, bluetooth o NFC, nel caso in cui non li stiate utilizzando. Chiudere tutte le applicazioni.

tutte le applicazioni. Installare un antivirus – per evitare i malware, è sicuramente la soluzione più quotata e consigliata.

Quanto scritto sono solamente piccoli accorgimenti che vi possono aiutare ad allungare la vita del vostro smartphone, evitando che la batteria possa esplodere (eventualità molto rara).