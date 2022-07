Agosto è tradizionalmente il periodo in cui gli italiani fuggono dal caldo torrido della città per cercare sollievo in spiaggia.

Le vacanze di quest’anno, tuttavia, includeranno anche un’estensione del taglio delle tasse sul carburante, la fine dei diritti di lavoro a distanza e una campagna elettorale estiva senza precedenti a seguito del recente crollo del governo.

Campagna elettorale estiva

Il 21 luglio è crollato il governo di coalizione, il terzo in poco più di quattro anni, che ha provocato lo scioglimento del parlamento e l’avvio di elezioni anticipate.

La data fissata per le prossime elezioni generali è il 25 settembre, il che significa che i partiti faranno una dura campagna durante l’estate. I negoziati sono già a buon punto su quali coalizioni potrebbero formarsi e chi le guiderà.

Mentre il 26 agosto, 30 giorni prima delle elezioni, è la prima data in cui i partiti possono affiggere manifesti elettorali.

Estensione del taglio delle tasse sulla benzina

Fortunatamente per i consumatori in Italia, una delle ultime mosse del governo prima dello scioglimento è stata quella di estendere il taglio delle tasse sul carburante fino al 21 agosto.

Lo sgravio fiscale, che offre agli automobilisti un risparmio di 30 centesimi al litro, è stato introdotto per la prima volta a marzo per aiutare gli italiani ad affrontare la crisi del costo della vita che è stata esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Tuttavia, le associazioni dei consumatori hanno affermato che la mossa non va abbastanza lontano, poiché i prezzi del carburante sono ancora in media di 14 centesimi in più rispetto a prima dell’inizio della guerra a febbraio.