Sono uscite le nuove cuffiette Premium True Wireless in-ear di casa Oppo. Abbiamo avuto la possibilità di testarle per circa un mese e adesso siamo pronti a parlarvi di loro. Le Oppo Enco X2 sono Premium sotto tutti i punti di vista: la qualità, le specifiche tecniche e anche il prezzo.

Design, materiali e confezione:

Nella confezione troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Già dalla scatola si può capire che stiamo parlando di un prodotto Premium. Al suo interno c’è:

Gli auricolari;

La custodia di ricarica;

Cavo di ricarica Type A – Type C;

Il manuale di istruzioni;

2 coppie di gommini di ricambio di varie misure;

Esteticamente la custodia non ha nulla di originale, il classico design a cui siamo abituati su un prodotto del genere. Sono due le colorazioni a disposizione, quella bianca come quelle da noi in prova, oppure nera. Sulla parte inferiore troviamo la presa Type-C per la ricarica, mentre sulla parte posteriore troviamo una targhetta che indica la collaborazione con Dynaudio. Al tatto comunque, si percepisce che sono prodotti di alta qualità e ben costruite.

Le cuffiette sono abbastanza comode da indossare e aderiscono bene al condotto uditivo. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, lasciamo a voi il giudizio finale. Grazie ai gommini presenti all’interno della confezione, è facile trovare la misura più giusta al vostro orecchio. Inoltre, li potete usare anche mentre fate Sport grazie alla certificazione IP54 che le rende resistenti all’acqua e polvere. Sono anche molto trasportabili, infatti, la custodia di ricarica pesa circa 47 grammi invece gli auricolari pesano circa 4,7 grammi l’uno.

Specifiche tecniche:

Le oppo Enco X2 sono dotate della trasmissione Bluetooth 5.2 a bassa latenza. La portata effettiva è di circa 10 metri, tuttavia, c’è da tenere conto che se vi trovate al chiuso e ci sono pareti spesse, quest’ultima può scendere anche a circa 5 – 6 metri.

Gli auricolari sono dotati di un driver dinamico da 11 mm, più un driver a membrana planare da 6 mm. Sulle cuffiette sono presenti tre microfoni con Bone Voiceprint AI per la riduzione del rumore in chiamata. Filtro antirumore che funziona abbastanza bene, anche solo indossando le cuffie verrete isolati dal mondo esterno.

I codec audio supportati dalle Oppo Enco x 2 sono:

LHDC;

AAC;

SBC;

Uno degli aspetti che più ci è piaciuto di questi auricolari è l’autonomia. La custodia di ricarica è dotata di una batteria da 566 mAh, mentre gli auricolari hanno una batteria da 57 mAh. Con una singola ricarica, se si ha sempre attivo l’ANC e tutte le altre funzionalità, gli auricolari vi consentono un’autonomia di circa 5 – 6 ore. Invece, se non abbiamo sempre tutte le impostazioni attive o il volume al massimo, l’autonomia aumenta di un altro paio d’ore tranquillamente.

App e impostazioni:

Le oppo Enco X2 sono compatibili sia con Android che con iOS e l’app da scaricare per poter collegare i vostri auricolari allo smartphone è: HeyMelody. Dall’app sono tante le impostazioni da poter settare. Innanzitutto potete controllare il livello di ricarica delle cuffiette.

Poi scorrendo dall’alto verso il basso troviamo i seguenti menu:

La modalità di controllo del rumore che è settabile su 3 livelli : “Cancellazione del rumore” che a sua volta può essere intelligente, max, moderato o tenue. “Disattivato”e “Trasparenza”. Vi possiamo garantire che l’ANC su queste cuffiette è davvero potente;

La modalità di controllo del rumore che è settabile su 3 livelli : "Cancellazione del rumore" che a sua volta può essere intelligente, max, moderato o tenue. "Disattivato"e "Trasparenza". Vi possiamo garantire che l'ANC su queste cuffiette è davvero potente;

Enco Master EQ by Dynaudio, che ha creato 4 profili audio: Autentico, Suono semplice e chiaro, Deciso e Classico. Abbiamo visto auricolari true wireless con più profili audio rispetto a queste, tuttavia, c'è da dire che questi profili sono ben ottimizzati ed hanno una reale differenza tra loro;

Golden sound: da qui potete selezionare due funzionalità molto interessanti. La prima è la "Scansione del condotto uditivo" che analizza la struttura del vostri condotti per aiutarvi a cercare l'esperienza audio più naturale. La seconda è il "Test audio" che genera un report delle vostre caratteristiche uditive, che verrà utilizzato per perfezionare i dettagli del suono. Le abbiamo provate entrambe e devo dire che le abbiamo trovate davvero interessanti;

Modalità Hi-Res: Avete la possibilità di attivare o disattivare la funzione di riproduzione audio in alta risoluzione;

Comandi degli auricolari: Da qui potete accedere al menu dove potete settare i vari comandi degli auricolari (sia destro che sinistro) in base al vostro tocco con le dita;

Trova i miei auricolari: se non trovate le cuffiette, grazie a questa funzione che fa emettere agli auricolari un suono, le potete ritrovare facilmente;

Aggiornamento firmware: Crediamo questo menu si spieghi da solo;

Queste sono solo le funzioni e i comandi principali che potete comandare tramite l’app, ma la lista è ancora lunga.

Conclusioni e prezzo:

Le oppo Enco X2 sono degli auricolari Premium di ottima fattura, ben costruite, con tante funzionalità utili e interessanti e un fantastico suono. Insomma, tutto quello che ci aspetterebbe da un prodotto del genere. Inoltre, l’autonomia di questi auricolari è davvero fantastica, leggermente sopra la media di molte sue concorrenti.

Potete acquistare le nuove oppo Enco X2 direttamente dallo store ufficiale di oppo al prezzo di 199,99 €. Oppure le potete acquistare anche su Amazon, dove spesso le trovate in offerta anche con 30/40 euro in meno.