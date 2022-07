La controversa startup Blacklight Power ha pubblicato dei documenti sugli hydrinos, una presunta forma di idrogeno a bassa energia che i ricercatori dell’azienda hanno affermato di aver scoperto. Quando l’idrogeno ordinario viene miscelato con un catalizzatore chimico a una temperatura relativamente fredda di 50 gradi Celsius, le molecole di idrogeno si trasformano in idrini, secondo Blacklight. La reazione idrogeno-idrino rilascia 200 volte più energia rispetto alla quantità di energia che viene rilasciata quando l’idrogeno viene bruciato.

“L’idrogeno rilascia una quantità estremamente grande di energia.”, ha affermato il CEO Randell Mills. L’energia viene rilasciata sotto forma di luce ultravioletta e può essere convertita in energia termica.

Secondo Mills, il guscio elettronico dell’atomo nel passare dall’idrogeno all’idrino diventa effettivamente più piccolo.

Quando la reazione si verifica in presenza di altre sostanze chimiche, quelle sostanze possono essere trasformate in altri materiali e quindi trasferite al loro stato precedente senza molta energia, ed essere utilizzate per un esperimento successivo, creando efficacemente un accumulo di energia, ha affermato.

Nel suo ultimo ciclo di esperimenti, i ricercatori della Rowan University, co-autrice di un precedente articolo con Blacklight, hanno testato come vari acceleranti reagiscono in presenza di idrino e del suo catalizzatore. Alla fine di queste reazioni è stata notata da circa 1,2 a 6 volte più energia di quella che le leggi della chimica consentirebbero normalmente. La differenza, sostiene Blacklight, può essere spiegata dagli hydrinos. I documenti su questi esperimenti sono stati pubblicati sul sito dell’azienda.

Scoperto un nuovo tipo di energia?

L’unico materiale che ottiene molto in queste reazioni è l’idrogeno, che può essere ottenuto elettrolizzando l’acqua. Quindi, in teoria, l’azienda può generare enormi quantità di calore (come 1.000 kilojoule per mole di accelerante chimico) con acqua, un po’ di elettricità, una quantità marginale di calore e alcuni acceleranti chimici e catalizzatori che non si consumano.

Hydrinos potrebbe anche spiegare l’esistenza della materia oscura, ha aggiunto. La situazione è analoga ai nanotubi di carbonio e ai fullereni. Gli scienziati negli anni ’80 affermarono che il carbonio puro esisteva solo in poche forme come il diamante o la grafite. I nanotubi, che sono oggetti a dimensione zero, non rientravano in nessuna teoria, ma sono stati comunque scoperti.

“Questa è solo una forma sconosciuta di idrogeno“, ha detto. “La meccanica quantistica standard non può comprendere gli stati dell’idrino. Ciò suggerisce fortemente che l’evidenza sperimentale avanzata a favore dell’esistenza degli idrini dovrebbe essere riconsiderata per l’interpretazione in termini di fisica convenzionale“, scrive Andreas Rathke dell’Agenzia spaziale europea nel 2005.