Tenersi stretto il proprio account WhatsApp è fondamentale visto che oggi tutti ci fanno qualsiasi cosa. Infatti si tratta di un’applicazione di messaggistica istantanea che non serve certamente solo per il passatempo, ma anche per il lavoro vista la presenza di una versione dedicata al business. WhatsApp durante gli ultimi anni ha fatto del suo meglio per introdurre qualsiasi parametro utile per la sicurezza dei clienti. Gli utenti stessi hanno apprezzato il tutto, essendo da una parte consapevoli che purtroppo l’ingenuità non può essere di certo ripianata dagli aggiornamenti dell’applicazione.

Quando l’utente manca di attenzione infatti può cascare in alcuni tranelli, proprio come quello che sta avendo luogo durante gli ultimi giorni in Italia. Come avrebbe riferito infatti la polizia di Stato dopo alcune indagini, i malviventi riuscirebbero a farsi consegnare il codice di conferma per avviare WhatsApp Web. In questo modo i truffatori potranno ottenere sul loro browser una copia del vostro WhatsApp, possedendo le vostre chat fino a quando non ve ne accorgerete.

La polizia di Stato scopre la nuova truffa su WhatsApp, ecco come funziona e come vi rubano le chat

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”