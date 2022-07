Euronics è veramente splendida con la nuovissima campagna promozionale che ha deciso di proporre al pubblico italiano, condendola con sconti mai visti prima d’ora, anche se inserendo specifiche limitazioni.

Avete capito bene, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente in negozio, ma con un vincolo importante, è bene sapere che i prezzi sono differenti di socio in socio, di conseguenza sarà necessario recarsi personalmente presso il socio di appartenenza, in modo da verificare di persona quali sono gli sconti attivati.

Se volete essere sicuri di risparmiare, ecco i codici sconto Amazon completamente gratis, li trovate solo sul nostro canale Telegram.

Euronics: offerte assurde con questi prezzi bassi

I prodotti in promozione da euronics sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, spaziano ad esempio dal foldable più amato dal pubblico, quale è il Motorola razr 5G, disponibile all’acquisto a soli 749 euro, per scendere poi verso un altro modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, quale è ad esempio l’Oppo Find x3 Neo. Un prodotto non proprio recentissimo, ma comunque ancora in grado di dare importanti soddisfazioni, anche agli utenti più esigenti.

Nel momento in cui si volesse spendere una cifra inferiore ai 400 euro, le opzioni sono innumerevoli, partono da un Oppo Reno 8 Lite, disponibile a 359 euro, per passare poi attraverso Motorola edge 30, il cui prezzo non supera i 369 euro, oppure uno Xiaomi 11T Pro, proposto proprio a 399 euro. Il volantino lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente online sul sito ufficiale, ricordate però che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio.