Hai mai ricevuto un messaggio di testo che prometteva premi in denaro o una crociera gratuita? Messaggi come questi sono messaggi truffa, inviati da hacker nel tentativo di rubare i tuoi soldi o ottenere informazioni riservate come numeri di conto bancario o password.

Sebbene le truffe note anche come “smishing” possano sembrare innocue, possono devastare la tua vita personale e le tue finanze: i consumatori hanno perso 86 milioni a causa di messaggi di spam nel 2020.

Come funzionano i messaggi di testo o le truffe Smishing?

I messaggi di testo e le truffe smishing si verificano quando i truffatori inviano messaggi falsi per indurti a condividere le tue informazioni personali. I messaggi di spam potrebbero richiedere di fare clic su un collegamento che porta a un sito web contraffatto o dannoso che sembra legittimo, ma una volta immesse le informazioni di accesso, potranno accedere alle credenziali e ad altri dati personali.

Altri messaggi potrebbero tentare di coinvolgerti con offerte redditizie come premi in denaro gratuiti o buoni regalo a rivenditori affidabili. Sebbene i tipi di truffa tramite messaggi di testo varino, condividono tutti lo stesso obiettivo di indurre le vittime a condividere informazioni riservate.

Come identificare un messaggio di testo falso: 5 segni rivelatori

Come visto sopra, i testi di spam possono assumere molte forme. Può essere ancora difficile individuarne uno, soprattutto perché gli hacker diventano più sofisticati con le loro truffe. Ecco alcuni segnali chiave da tenere a mente che possono aiutarti a individuare un testo di spam o una truffa smishing: