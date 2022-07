Cadillac ha ufficialmente rivelato la show car Celestiq, una berlina elettrica halo pensata per essere un costoso e raro veicolo aspirazionale.

Ispirata ai 120 anni di storia di Cadillac, in particolare agli autobus V16 prebellici e all’Eldorado Brougham del 1957, questa vettura da esposizione Celestiq non è solo un tributo al passato, ma anche un grande passo avanti verso il marchio completamente elettrico che Cadillac diventerà. Utilizza la nuova tecnologia di propulsione elettrica Ultium di GM, nonché la nuova generazione di tecnologia di guida a mani libere della casa automobilistica, chiamata Ultra Cruise.

All’esterno, il Celestiq ha un profilo lungo, con un cofano lungo e basso che si estende oltre le gigantesche ruote anteriori e la linea del tetto posteriore che si assottiglia fino a completare lo spoiler a labbro in cima alla fascia posteriore. Come il Lyriq, l’illuminazione è una parte importante della personalità esteriore del Celestiq. Oltre all’illuminazione verticale su entrambi i lati, la griglia si illumina, punteggiata da uno stemma Cadillac illuminato al centro. Gli elementi di illuminazione posteriori iniziano ai lati dell’auto e si estendono fino alla parte posteriore. C’è anche uno stemma illuminato sul retro, insieme a una targhetta “Celestiq” illuminata.

Degli interni spaziali

Molti schermi e un’illuminazione più colorata danno vita agli interni da salotto. Il fulcro è un display a LED da 55 pollici che si estende sul cruscotto. È dotato di “tende elettroniche digitali” per la privacy per consentire al passeggero di guardare i video senza distrarre il conducente. Uno schermo risiede sul retro di ciascuno dei poggiatesta anteriori, nonché altri due controller touchscreen tra i sedili anteriori e posteriori. C’è anche uno “Smart Glass Roof” con tecnologia “Suspended Particle Device“, che consente quattro zone di illuminazione variabile, una per ogni passeggero.

Per quanto riguarda le specifiche, Cadillac sta ancora riservando molti dettagli per una data successiva. Tuttavia, gli utenti hanno avuto molto da dire sul veicolo.

“La show car Celestiq è l’espressione più pura di Cadillac”, ha affermato Magalie Debellis, Cadillac Advanced Design Manager. “Porta in vita le espressioni più integrate di design e innovazione nella storia del marchio, fondendosi in una dichiarazione distintiva di una vera ammiraglia.”

Laetitia Lopez, designer creativa di Color & Trim, ha affermato: “Abbiamo combinato funzioni e bellezza. Abbiamo dovuto riconsiderare tutti gli aspetti per immergere il cliente, tutti i suoi sensi, e creare una connessione con il veicolo attraverso i migliori materiali originali, dettagli eccezionali e tecnologia avanzata”.