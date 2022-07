Il team CUPRA EKS si dirige verso il prossimo round in Belgio per il Round 5 della FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022 in Italia, che si svolge presso l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi (22-24 luglio).

Il circuito, che si trova appena a nord di Roma, ha ospitato il meeting inaugurale della gara ETCR nel 2021, dove CUPRA ha iniziato la sua stagione vincitrice del titolo portando a casa il trofeo costruttori.

Avendo aperto negli anni ’50, Vallelunga non solo è ricco di storia, ma è al passo con i tempi ed è il primo hub italiano per l’elettromobilità e smart track, con una propria infrastruttura di ricarica. In modo univoco, la FIA ETCR eTouring Car World Cup utilizzerà sia il tracciato Club da 1,7 km che quello internazionale da 3,2 km.

CUPRA arriva in Italia con l’obiettivo di estendere il suo vantaggio nella serie ETCR, cosa che ha fatto con successo in tutti e quattro i round quest’anno per stabilire un sano vantaggio di 202 punti in cima alla classifica.

La velocità, l’affidabilità e le sottili regolazioni dell’assetto hanno reso ancora una volta la CUPRA e-Racer l’auto completamente elettrica difficile da superare, insieme ovviamente alla precisione, all’abilità e all’uso intelligente della funzione Power Up boost dei piloti (che offre l’auto è piena di 450 kW dCupra ai potenza per un periodo di tempo prestabilito).

Una serie di record

Nella sua prima stagione ETCR, Adrien Tambay guida la classifica dei punti piloti. È l’unico pilota a vincere tutte e quattro le sue gare DHL SuperFinal in questa stagione (in Francia, Ungheria, Spagna e Belgio) ed è stato incoronato Re del weekend solo nel suo secondo incontro di gara ETCR all’Hungaroring.

Il vantaggio continua a scambiarsi tra Tambay e il suo compagno di squadra in CUPRA EKS Mattias Ekström, con il campione in carica ETCR che si dirige a Vallelunga secondo in classifica e mira a prendere il comando ribaltando uno svantaggio di 21 punti.

Tom Blomqvist sta vivendo una magnifica prima stagione in ETCR: vincendo un quarto di finale, una semifinale e finendo secondo in tre SuperFinal DHL. Arriva in Italia quinto nella classifica piloti e alla ricerca della sua prima vittoria in SuperFinal.

Jordi Gené è arrivato secondo nella DHL SuperFinal nella sua gara di casa a Jarama. Da sempre, Gené spera che finalmente la sua fortuna cambi a Vallelunga sperando in una vittoria attesa da molto tempo.