Proprio in queste ultime ore, una tempesta solare sta parecchio interessando il nostro pianeta. Infatti, dopo un pre-allarme della NASA di qualche giorno fa, c’è stata anche la conferma della dottoressa fisica meteorologica spaziale Tamitha Skov in un tweet.

A quanto pare, l’esperta ha osservato un’aurora boreale con una conseguente tempesta solare in corso. Ha twittato: “Confermato! Stiamo già vedendo l’aurora in Alberta, in Canada, durante questa tempesta solare in avvio. L’orientamento del campo magnetico all’interno della tempesta è un po’ caotico, quindi aspettatevi sporadici schiarimenti dell’aurora nelle prossime 24 ore. Livello G1 (Kp 5) possibile”.

Tutto ciò è stato avvisato negli Stati Uniti, precisamente in South Dakota, in Nuova Zelanda Tanzania. La tempesta solare potrà essere visibile anche in Asia del Nord, Nord Europa e Gran Bretagna.

Tempesta solare: cos’è e i possibili effetti negativi

Ma cos’è una tempesta solare? Si tratta di un fenomeno che si verifica nel momento in cui ci sono delle esplosioni di energia elettromagnetica sul Sole. Gli effetti di questi eventi potrebbero essere notati anche sul nostro pianeta, causando delle bellissime aurore boreali ma anche delle problematiche piuttosto serie alle comunicazioni radio.

Infatti, proprio a tal proposito, la NASA aveva avvertito tutti che ci sarebbero potute essere delle possibili interruzioni del segnale sul lato notturno della Terra, soprattutto per quanto riguarda la radio e il GPS.

Uno studio presentato al National Astronomy Meeting (NAM 2022), dove i ricercatori hanno affermato che le prossime tempeste solari potrebbero causare dei lunghi guasti al segnale ferroviario, andando a bloccare totalmente la circolazione dei treni.

Inoltre, il professor Cameron Patterson della Lancaster University ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, questi fenomeni metrologici spaziali hanno la capacità di interferire con il corretto funzionamento dei sistemi di segnalazione (i semafori, ad esempio).