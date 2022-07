L’attuale bundle della Giga 120 prevede per i clienti un pagamento pari a 9,99 euro ogni mese. Sul fronte dei consumi gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, confermati anche i tre servizi gratis della Giga 120

I vantaggi della Giga 120 non si legano soltanto ai consumi e ai costi da ribasso. Gli utenti che scelgono questa promozione, infatti, avranno anche accesso a tre servizi garantiti.

In primo luogo, gli abbonati che optano per questa promozione potranno beneficiare delle telefonate senza limiti verso l’estero. Le chiamate ad amici e parenti in ben sessanta Stati in giro per il mondo non prevedono quindi spese extra rispetto a quelli che sono i costi standard per il rinnovo della ricaricabile.

La seconda novità per i clienti di Iliad è la segreteria telefonica. A differenza di quanto previsto oggi con TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi in segreteria non prevede alcuna spesa.

A differenza di altri gestori, poi, Iliad punta sempre di più sulla tecnologia 5G come servizio a costo zero. Gli utenti che optano per la ricaricabile Giga 120 avranno la possibilità di navigare senza limiti con le linee di ultima generazione e senza costi aggiuntivi.