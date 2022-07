Secondo i dati più recenti di International Data Corporation, Samsung è rimasto il principale fornitore di smartphone durante il primo trimestre del 2022, fornendo 73,6 milioni di telefoni nei primi tre mesi dell’anno. Ciò equivale a una diminuzione dell’1,2% su base annua delle spedizioni del primo trimestre per la società, che ha una quota di mercato globale del 23,4%. La seconda posizione è detenuta da Apple.

Da gennaio a marzo, Apple ha venduto 56,5 milioni di telefoni iPhone, dando alla società una quota del 18% del mercato globale degli smartphone. A differenza di Samsung, Apple ha ottenuto un aumento annuo delle spedizioni del 2,2%, rendendolo l’unico produttore a mostrare una crescita anno su anno nelle spedizioni di smartphone per i primi tre mesi dell’anno.

Samsung al primo posto, segue Apple

Tornando all’elenco, IDC classifica Xiaomi al terzo posto, con 39,9 milioni di telefoni spediti nel primo trimestre. Durante il periodo, la società aveva una quota di mercato del 12,7%. Oppo e Vivo si sono classificate al quarto e quinto posto nel primo trimestre del 2022, con spedizioni rispettivamente di 27,4 milioni e 25,3 milioni. Entrambe le aziende hanno assistito a una riduzione anno su anno delle spedizioni durante il trimestre, con Oppo in calo del 27% e Vivo in calo del 28%.

Oppo aveva una quota di mercato dell’8,7% nel primo trimestre, mentre Vivo aveva una quota dell’8,1%. Altri produttori non identificati hanno spedito 91,4 milioni di unità. Secondo IDC, le spedizioni di smartphone in tutto il mondo sono diminuite dell’8,9% su base annua durante il primo trimestre. Il settore ha già registrato tre trimestri consecutivi di calo delle spedizioni. Il primo trimestre di quest’anno ha visto la fornitura di 314,1 milioni di unità, il 3,5% in meno rispetto alle attese dei ricercatori per il trimestre di febbraio.

Il primo trimestre dell’anno scorso ha visto 344,7 milioni di smartphone venduti a livello globale, il che implica che le spedizioni nel primo trimestre di quest’anno sono diminuite di oltre 30 milioni di telefoni. Nabila Popal, direttrice della ricerca presso IDC, attribuisce la sfida attuale ai problemi nella catena di approvvigionamento per i componenti critici degli smartphone.