Maggiore è il controllo che le piattaforme di social media ci danno sui nostri account, meglio è per tutti. Per tutti i dati che consegniamo quando creiamo detti account, è il minimo che le aziende possono fare.

Ecco perché siamo stati entusiasti di apprendere che WhatsApp sta apparentemente lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di nascondere il proprio stato online.

Secondo WABetaInfo, una recente beta di WhatsApp potrebbe introdurre una funzionalità tanto attesa. Come rivela il sito in uno screenshot dell’app, WhatsApp darà presto agli utenti la possibilità di nascondere il proprio stato online.

WhatsApp è una delle app di messaggistica più orientate alla privacy sul mercato. Tuttavia, l’app manca di alcune funzionalità abbastanza basilari. Ad esempio, WhatsApp non ti dà la possibilità di nascondere il tuo stato online ai tuoi contatti. Se apri l’app, i tuoi amici possono vedere che sei online e iniziare a provare a inviarti messaggi.

Al momento, WhatsApp ti consente di decidere chi può vedere il tuo stato. Ma in un futuro aggiornamento, sarai anche in grado di decidere chi può vedere quando sei online. Come puoi vedere nello screenshot, l’app ti darà due opzioni: “Tutti” o “Ultima visualizzione”. Non è chiaro il motivo per cui WhatsApp ha scelto di limitare la funzionalità, ma stiamo andando sicuramente nella giusta direzione.

La buona notizia è che puoi effettivamente entrare in “modalità invisibile” una volta lanciato questo aggiornamento. Se imposti il ​​tuo stato nella sezione Privacy del menu Impostazioni su “Nessuno” e il tuo stato online su “Ultima visualizzazione”, sarai effettivamente invisibile durante l’utilizzo di WhatsApp. Questa è una funzionalità che gli utenti richiedono da anni.

Sebbene lo screenshot sia dell’app WhatsApp per iOS, WABetaInfo afferma che la funzione sarà disponibile anche sulle app Android e desktop.