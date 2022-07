L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata PosteCasa Ultraveloce, dedicata a tutti i dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

L’offerta è composta sia da una connessione in Fibra che da una SIM PosteMobile con Giga illimitati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga PosteCasa UltraVeloce

Se per tutti i nuovi clienti l’offerta è attivabile a 26,90 euro al mese, salvo eventuali promozioni online o in ufficio postale, per i dipendenti Poste Italiane è disponibile infatti un prezzo scontato a 19,90 euro al mese, con costo di attivazione, consegna e installazione gratuito.

Anche per la seconda metà dell’anno, attivando l’offerta di rete fissa PosteCasa Ultraveloce, i dipendenti Poste Italiane possono ottenere quindi un costo promozionale pari a 19,90 euro al mese. A prescindere dalla promo, si ricorda comunque che il cliente deve anche sostenere un’imposta di bollo, pari a 16 euro addebitati nelle prime 8 fatture.

Come accennato inizialmente, sottoscrivendo questa offerta con “due connessioni”, i clienti ottengono connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC o FTTE, come anche una linea mobile con Giga illimitati su una SIM dedicata, inserita all’interno di una chiavetta USB 4G. In tecnologia FTTH, i clienti possono raggiungere una velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload (su rete Open Fiber) oppure 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload (su rete TIM).