Coop e Ipercoop spingono una nuovissima campagna promozionale con la quale invogliare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, senza spendere cifre folli, cosa che invece accade presso altre realtà italiane.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente sulla maggior parte dei prodotti in commercio, ricordando ad ogni modo che tutti gli acquisti possono essere completati senza difficoltà recandosi nei singoli negozi sul territorio nazionale. Il volantino convince anche per le condizioni di vendita dei prodotti stessi, che prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche il suo essere completamente no brand, nel caso in cui si parlasse di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da non perdere

La spesa da Coop e Ipercoop è davvero ridotta ai minimi termini, grazie ad un volantino veramente pazzesco, pensato per indurre all’acquisto gli utenti di tutta Italia. Nello specifico troviamo innumerevoli smartphone in promozione, con un picco importante su uno dei migliori top di gamma degli ultimi anni. Il modello in questione non poteva che essere l’Apple iPhone 13, dispositivo di recentissima commercializzazione, in vendita nel periodo al prezzo finale di 839 euro, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

Non mancano ovviamente buone riduzioni di prezzo applicate su alcuni smartphone con sistema operativo Android, quali possono essere TCL 20Y e Realme C25Y, entrambi disponibili all’acquisto ad una spesa che non supera i 199 euro. Tutti i prodotti possono essere visionati direttamente online sul sito ufficiale