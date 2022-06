Il mese di giugno sarà pieno di sorprese per gli automobilisti. Una di queste è quella che riguarda la Peugeot 308 SW, in procinto di arrivare sul mercato italiano.

Si tratta dell’attesissima variante familiare, la quale va a definire la gamma della nuova 308, andando ad affiancarsi alla berlina che è molto simile ad essa per il design e per la tecnologia. Tra gli elementi per cui differiscono troviamo le dimensioni, poiché quelle della 308 SW sono più importanti e con un maggiore spazio nell’abitacolo.

Peugeot ha deciso che per il lancio dell’auto avvierà una campagna denominata Unique Nights. La suddetta consiste in una serie di aperture straordinarie degli showroom: per i prossimi tre giovedì di questo mese, ossia il 16, il 23 e il 30 giugno, le concessionarie rimarranno aperte oltre le 21, orario in cui spesso chiudono.

Peugeot: la 308 SW non sarà come le altre, ecco i dettagli

Questa è una trovata molto più ingegnosa rispetto al classico “Porte Aperte” domenicale. Quindi, approfittando anche dell’estate e delle ore di luce in più, la clientela sarà sicuramente più invogliata ad acquistare o solamente a guardare un’auto del genere all’interno degli showroom.

Inoltre, i concessionari della Casa francese saranno presenti insieme alla nuova auto in alcuni eventi sparsi sul territorio italiano al fine di definire in maniera ancora più minuziosa l’ambizioso programma di lancio.

Passando alle caratteristiche, la 308 SW va a confermare la stessa gamma della berlina con motori turbo a benzina (1.2 a 3 cilindri) e Diesel (1.5 a 4 cilindri) da 110 o 130 CV a cui si aggiungono le ibride plug-in. Quest’ultime abbinano un 1.6 turbo a benzina a un potente motore elettrico e sono proposte nelle varianti da 180 o 225 CV totali. Per quanto concerne i prezzi, partono da un minimo di 26.000 euro per il modello base.