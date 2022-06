Benzina: prosegue l'impennata ma per fortuna questo bonus ci salverà

Dopo averci illusi, i prezzi dei carburanti sono pronti per darci una seconda pugnalata. Ad oggi la situazione è questa: benzina self service a 1,966 euro/litro (+18 millesimi, compagnie 1,967, pompe bianche 1,963), diesel a 1,876 euro/litro (+16, compagnie 1,881, pompe bianche 1,866). Benzina servito a 2,093 euro/litro (+20, compagnie 2,133, pompe bianche 2,016), diesel a 2,007 euro/litro (+16, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920). Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,828 euro/kg (-13, compagnie 1,882, pompe bianche 1,787), Gnl 2,036 euro/kg (-30, compagnie 2,071 euro/kg, pompe bianche 2,010 euro/kg).

Bonus Benzina è nato in seguito all'inizio della guerra Ucraina-Russia al fine di limitare il più possibile la crisi provocata da questa. Il suo valore è di 200 euro e possono utilizzarlo i dipendenti di aziende private e di datori di lavoro privati, come ad esempio gli studi professionali. I datori di lavoro decidono in maniera autonoma chi possa averne diritto, anche se ovviamente chi sente di averne maggiore necessità potrebbe spiegare la situazione a un responsabile.

Il bonus contro l’aumento della benzina potrà utilizzarlo anche chi ha un lavoro a tempo determinato e part-time. Non sono escluse nemmeno le persone che operano in smart working, nonostante non abbiano la necessità di muoversi quotidianamente per raggiungere il proprio lavoro. Chi invece non ne ha diritto? È il caso dei collaboratori co.co.co., gli amministratori e i lavoratori autonomi occasionali, i soggetti che percepiscono redditi di lavoro assimilato, come i tirocinanti.