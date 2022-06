L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente prorogato la gamma di offerte PORT IN fino alla fine del mese di luglio 2022 per tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero.

In precedenza, fino a marzo 2022, questa gamma di offerte era composta da tre bundle differenti, ovvero PORT IN 5.99, PORT IN 7.99 e PORT IN EST. A queste si è aggiunta poi PORT IN 9.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

LycaMobile proroga la gamma PORT IN

Iniziamo a parlare dell’offerta PORT IN 5.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni. Passiamo poi alla PORT IN 7.99 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al costo di 7,99 euro ogni 30 giorni.

Offerta da quasi 10 euro al mese la PORT IN 9.99 con minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 9,99 euro ogni 30 giorni. Infine, la PORT IN EST comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati al prezzo di 10,90 euro ogni 30 giorni.

Riguardo ai minuti internazionali, questi permetto di chiamare numeri di rete fissa e rete mobile dei Paesi dell’Unione Europea, ma anche di India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.