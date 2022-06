L’operatore virtuale Noitel Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Super Jump 120 Special, andando a chiudere la vecchia versione.

Contestualmente è stata resa disponibile anche Next Step 20 X3, la nuova variante di Next Step 10 X3 con più Giga mensili. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Noitel Mobile ha lanciato una nuova offerta

Secondo quanto indicato nel nuovo documento di trasparenza tariffaria, questa nuova versione è disponibile dall’1 Giugno al 31 Luglio 2022, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. L’offerta comprende minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese, disponibile anche per i già clienti con un costo di attivazione di 5 euro.

Per navigare in internet, l’operatore permette di raggiungere una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Per quanto riguarda il traffico voce, le chiamate con Super Jump 120 Giga sono senza scatto alla risposta, con 30 secondi anticipati di conversazione.

Come accennato, oltre alla nuova Super Jump 120 Special Edition, è stata lanciata anche Next Step 20 X3, composta da 500 minuti, 50 SMS e 20 Giga al costo di 14,97 euro una tantum per i primi 3 mesi e poi a 4,99 euro al mese a partire dalla quarta mensilità. Per scoprire tutti i dettagli o altre offerte vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.