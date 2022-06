Un recente filmato ripreso da una telecamera di sicurezza residenziale nel Regno Unito, mostra una Ferrari SF90 Stradale rossa che sbatte contro una fila di auto parcheggiate. L’incidente è avvenuto nell’area del West Midlands. Si può vedere l’intero sfortunato evento nel video, che cattura il terribile momento in cui la supercar esce dal nulla e si schianta contro un veicolo parcheggiato.

Le immagini delle conseguenze dell’incidente sono state pubblicate sui social media dai vigili del fuoco del luogo. Il video scioccante cattura il momento reale in cui la Ferrari si getta a velocità folle contro una fila di auto ferme. La supercar si schianta contro una piccola auto berlina bianca parcheggiata in prima fila. La forza della collisione iniziale provoca un’enorme reazione a catena.

L’effetto domino dell’urto provoca gravi danni ad altre quattro sfortunate auto parcheggiate lungo quel tratto di strada. Succede tutto così velocemente che tutto finisce in meno di tre secondi. A giudicare dalla velocità con cui la Ferrari colpisce la prima macchina, doveva viaggiare abbastanza veloce. Anche l’SF90 è sul lato sbagliato della strada, quindi il conducente deve aver perso il controllo del veicolo.

Ancora nessuna notizia sul guidatore

Quando la supercar di lusso si ferma, mancano solo pochi secondi prima di vedere il guidatore arrampicarsi fuori dal finestrino laterale. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno nelle vicinanze. Non sembra avere ferite mentre cammina sul marciapiede, alla fine del video. Ma quando la polizia è arrivata sul posto qualche tempo dopo, lui era già fuggito.

Un portavoce della polizia delle West Midlands ha dichiarato: “Stiamo indagando su un incidente in cui una Ferrari rossa ha colpito un certo numero di auto parcheggiate in Hagley Road, Halesowen, ieri sera (mercoledì) intorno alle 19:40. Abbiamo perquisito la zona e abbiamo parlato con alcuni testimoni, ma non siamo riusciti a localizzare l’autista. L’auto è stata sequestrata e il nostro lavoro per identificare e rintracciare il conducente continua“.

Il proprietario si è fatto prendere dal panico ed è scappato. Oppure potrebbe essere un ladro d’auto che è scappato a piedi. Per fortuna, il filmato fornisce un’immagine chiara dell’uomo, quindi la polizia dovrebbe essere in grado di identificarlo e arrestarlo presto.