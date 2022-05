Iliad Giga 120, come ben saprete, è la vantaggiosa offerta telefonica che la compagnia, nel mese di maggio, sta ancora mettendo al servizio dei consumatori.

Nonostante il mese di maggio sia quasi terminato, l’operatore non ha ancora posto una data di scadenza all’offerta, presumiamo quindi che continuerà ad essere disponibile. Ricordiamoci insieme il bundle.

Iliad Giga 120 ancora disponibile a meno di 10 euro al mese

Il bundle comprende minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto in questa circostanza sarà pari a soli 9,99 euro ogni mese.

Il costo di attivazione per acquistare una nuova SIM nel formato trio è pari a 9,99 euro, a cui si somma l’importo del primo canone mensile anticipato dell’offerta scelta. In totale, per entrare in Iliad, i nuovi clienti devono pagare dunque 19.98 per attivare Giga 120. Come sempre è possibile richiedere un nuovo numero oppure effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore di telefonia mobile.

Le offerte disponibile sul sito ufficiale dell’operatore rimangono anche Voce a 4.99 euro al mese, Giga 40 a 6.99 euro al mese, Giga 80 a 7.99 euro al mese ed infine Giga 120. Iliad Giga 120 è anche la sola offerta attivabile pure con pagamento in contanti, in questo caso presso gli Iliad Point, disponibili nei punti Snaipay convenzionati, e attraverso il canale Iliad Express, ovvero in Ipermercati, Supermercati, Store di elettronica di consumo e Bookstore aderenti.