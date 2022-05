Molto spesso quando siano in tasca delle monete si tende a dare loro il valore che rappresentano secondo il conio in cui sono state generate. È proprio qui che si sbaglia, visto che c’è una minima probabilità che quella moneta possa rivestire un valore molto più alto di quello che effettivamente detiene.

Proprio durante l’ultimo periodo le persone starebbero continuando ad appassionarsi ad una branca di questo mondo detta numismatica, la quale studia proprio banconote e monete di ogni tipo di conio in giro per il mondo. Anche le monete più nuove, non solo quelle datate, possono valere tantissimi soldi, fino a generare una vera e propria fortuna. Sarebbe proprio quello che starebbe accadendo per quanto riguarda una particolare moneta dal valore di 1 euro.

Monete rare: ci sarebbe una moneta da un euro che varrebbe addirittura 40.000 €

Ci sarebbero moltissime monete in grado di portare nelle tasche di coloro che le possiedono una piccola o grande fortuna. Più precisamente si parla insistentemente da diverse settimane di una moneta molto rara da 1 euro, la quale, come tante altre, potrebbe essere in possesso di un difetto di conio. Ciò significa che nel disegno, molto spesso quello posteriore, ci sarebbe una differenza da tutte le altre.

In questo caso la differenza lampante sarebbe la zigrinatura sui bordi nettamente diversa rispetto a tutte le altre monete con lo stesso disegno retrostante. Inoltre ci sarebbe un altro difetto, ovvero la mancata incisione dell’anno di coniazione della moneta stessa. Il valore sarebbe da attribuire intorno alla cifra di 40.000 €.