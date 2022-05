Instagram come TikTok: arriva la grande novità che riguarda le foto

Di certo come i vari utenti nel mondo possono constatare, i social network hanno di gran lunga cambiato l’esperienza utente per quanto riguarda il vasto mondo internet. Tante sono infatti le piattaforme dedicate alle molteplici funzioni in giro per il Web.

Tra tutte oltre a Facebook a distinguersi e sicuramente Instagram, noto social network dedicato alla condivisione di fotografie da parte di utenti di tutto il mondo che spesso fanno sia vedere come si trovano nella vita di tutti i giorni, sia cosa fanno magari in un qualsiasi dietro le quinte di un film per quanto riguarda i VIP.

Oltre alle varie funzioni implementate su Instagram, come ad esempio le storie, che hanno riscosso un successo davvero fuori dalla norma, ecco che sta per arrivare qualcosa di nuovo che certamente non lascerà gli utenti in differenti.

Instagram: la nuova funzionalità riguarderà molto da vicino la crescita dell’applicazione che si avvicina a TikTok

L’applicazione del momento è pronta ad essere raggiunta da Instagram. Stiamo parlando di, la quale infatti vede Instagram pronta ad introdurre alcune novità che rivoluzioneranno l’esperienza utente. La nota applicazione del gruppo Facebook è infatti pronta ad integrare foto e video a schermo intero all’interno della homepage dell’applicazione.

La scelta è stata fatta per rendere i contenuti ancora più coinvolgenti, con la novità che risulta essere in fase di test e che a breve arriverà per tutti. Queste le parole di Mosseri: “All’inizio dell’anno ho parlato di quanto video e messaggistica fossero importanti per il futuro di Instagram. Stiamo facendo in modo che Instagram diventi un luogo in cui i video diventano una parte ancora più importante dell’esperienza. I contenuti saranno ancora più coinvolgenti ed occuperanno più spazio sullo schermo”