Nostradamus: il veggente ha previsto anche questo, ecco cosa sta per accadere

Ciò che è accaduto dal 2019 ad oggi Nostradamus lo aveva già previsto. Nel 2022 spuntano delle nuove previsioni che spaventano più delle precedenti. Tra queste vi è anche l’inizio di una guerra che alla fine si è rivelata come reale. Michel de Notre-Dame (questo il suo nome per esteso) nel 1555 pubblicò un libro intitolato “Le Profezie” nel quale riportò ogni predilezione del futuro attuale.

Nostradamus: cosa succederà tra pochissimo?

Egli nel 1555 parlava chiaro: “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“. Ad oggi non è chiaro se parlasse di un cambiamento climatico o di una tempesta solare in cui “gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa”. Tuttavia l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese non ha sbagliato di una virgola. Egli accennò anche di un terribile terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e la caduta di un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Per fortuna però la NASA ci rasserenati specificando che non cadranno asteroidi per almeno 100 anni.

Al contrario, è inquietante la previsione di una possibile guerra o di un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo. Nostradamus parlava di: “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele”. In questo caso, speriamo che il veggente ai tempi si sbagliò di grosso.