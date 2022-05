La FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti ha nuovamente ritardato la sua decisione sui test di volo in vista dei lanci imminenti di Starship nello spazio. SpaceX mira ad eseguire i lanci dalla base in Texas.

Il futuro di Starship dipende dalla FAA, ma è già la quarta volta che la decisione definitiva su come, quando e se lanciare la navicella viene posticipata. L’azienda ha bisogno di una licenza per completare ulteriori test prima di qualsiasi lancio. “La FAA sta lavorando per emettere la valutazione ambientale programmatica (PEA) finale per la SpaceX Starship/Super Heavy entro il 31 maggio 2022“, si legge in una dichiarazione.

È la quarta volta che la FAA ritarda la sua decisione, un processo iniziato nel 2020. Significativamente più grande della navicella spaziale Dragon attualmente in volo, il CEO di SpaceX – Musk – vuole utilizzare Starship per qualsiasi cosa, dal lancio dei satelliti Starlink alla costruzione di una città su Marte. SpaceX ha iniziato nel 2019 test di volo a quote relativamente basse, quattro dei quali hanno visto esplodere il veicolo durante l’atterraggio.

SpaceX ha già avuto problemi con la FAA, con un volo di prova non autorizzato di Starship nel dicembre 2020. I continui ritardi potrebbero essere un segno che la compagnia avrà difficoltà a ottenere le approvazioni necessarie per andare avanti con i voli. Non è chiaro come gli attuali ritardi possano influenzare il programma.

Non si sa ancora se l’azienda abbia davvero bisogno della licenza FAA per il lancio da Boca Chica, in Texas. SpaceX potrebbe lanciare Starship da Kennedy Space Center in Florida, dove la compagnia già lancia i suoi Falcon 9. Tuttavia, persino Musk ha ammesso che il lancio richiederebbe almeno dai 6 ai 12 mesi in più per costruire la torre di lancio necessaria.