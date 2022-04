A differenza dei suoi concorrenti, Arlo Pro 3 Floodlight può funzionare con una batteria ricaricabile, consentendovi di posizionarla praticamente ovunque. La camera come la 3 Pro è dotata di certificazione IP 65 che la rende resistente alle intemperie.

La nuova videocamera è un’ottima opzione per coloro che desiderano un potente proiettore da utilizzare con la propria videocamera di sicurezza senza dover far funzionare bene diversi dispositivi insieme.

Design, confezione e dati tecnici

Quando date un’occhiata alla videocamera Floodlight Arlo Pro , è immediatamente evidente che non sembra un proiettore sul mercato. Piuttosto che due singole lampadine su entrambi i lati della videocamera, questo dispositivo Arlo è un pannello luminoso a LED oblungo con la videocamera centrata al suo interno.

Il design è elegante e futuristico e l’aspetto si adatta alla tecnologia all’interno. A differenza dei tradizionali proiettori LED, Arlo può funzionare con un cavo di alimentazione o con una batteria ricaricabile. La batteria interna è in grado di assicurarvi un’autonomia di circa 6 mesi nel caso la utilizzate senza cavo.

Arlo Pro 3 Floodlight registra video 2K con High Dynamic Range (HDR) e offre un ampio angolo di visione di 160 gradi. Con un abbonamento Arlo Secure ricorrente per l’archiviazione video, utilizza anche l’intelligenza artificiale per avvisarti quando rileva persone, animali, veicoli e pacchi. Altre caratteristiche includono il controllo vocale tramite tutti i principali assistenti digitali, audio bidirezionale e visione notturna a colori.

La sua estetica futuristica potrebbe sembrare fuori luogo in case che non sono così moderne nello stile. Ovviamente, l’aspetto è importante quando installi in modo permanente la cosa a casa tua. Tuttavia, quello che conta davvero è la qualità del prodotto acquistato e la sua funzionalità.

Installazione e configurazione:

Come con tutti i dispositivi Arlo, l’installazione di Pro 3 Floodlight è stata facile durante i test. Avevamo già l’app sul nostro smartphone, ma dovrete scaricare e creare un account se questo è il vostro primo dispositivo Arlo.

Dopo un breve tutorial che mostra gli strumenti necessari, bisogna cliccare Continua ad accoppiare la luce con l’app e abbiamo seguito le istruzioni per collegare il Floodlight direttamente al nostro Wi-Fi (puoi anche scegliere di connetterlo a un hub Arlo se ne avete uno). Abbiamo inserito le credenziali del Wi-Fi quando richiesto, abbiamo separato la fotocamera dall’alloggiamento di montaggio, installato la batteria e confermato che il LED lampeggiava di blu. Sullo schermo del nostro smartphone è apparso un QR code. Quando la telecamera ha suonato, bisogna toccare “Continua” e il Floodlight sarà aggiunto alla vostra rete. Gli abbiamo dato un nome, abbiamo aspettato qualche minuto mentre il firmware veniva aggiornato e l‘associazione era completa.

Anche installare il Floodlight all’esterno della casa è facile. Tenere la fotocamera separata dall’alloggiamento e lasciare che la batteria si carichi mentre usate le viti di montaggio incluse, per fissare la piastra di montaggio al raccordo. Una volta fissato l’alloggiamento di montaggio alla piastra, bisogna serrare la vite di montaggio per fissare l’alloggiamento alla piastra e far scorrere il gruppo telecamera nell’alloggiamento.

Qualità video e specifiche di utilizzo

La camera ha fornito immagini molto nitide durante i test. Il video diurno ha mostrato un’eccellente qualità del colore e il video di visione notturna era nitido fino a circa 8 metri. Come con altre videocamere per la visione notturna a colori, la qualità del colore notturno non è così brillante come quella diurna, ma è comunque migliore del bianco e nero. Il Pro 3 mostra una certa distorsione a barilotto, ma questo difetto è minore e non pregiudica la qualità complessiva dell’immagine.

Arlo 3 Pro Floodlight Camera funziona con Amazon Alexa, Apple HomeKit/Siri, Google Assistant e Samsung SmartThings, così potete controllare la fotocamera con la vostra voce o insieme agli altri dispositivi per la vostra casa intelligente, tutto in un’unica app. L’abbiamo usata con Amazon Echo Show 10 e display smart Google Nest Hub, che sono stati in grado di visualizzare rapidamente video dal vivo ma non consentono di utilizzare l’audio bidirezionale per parlare con i visitatori.Siamo stati anche in grado di visualizzare il feed della fotocamera nell’app SmartThings, ma ci è voluto diverso tempo per caricarlo, il che non è l’ideale se stai cercando di catturare una persona o un animale sul fatto.

Abbonamento e funzioni a pagamento

Con un abbonamento Arlo Secure, ottenete 30 giorni di archiviazione video e zone di monitoraggio, rilevamento di persone, pacchi, veicoli e animali e la possibilità di richiedere aiuto ai servizi di emergenza. I piani costano 2,99 euro al mese per una telecamera, 9,99 euro al mese per telecamere illimitate.

Arlo offre una prova di tre mesi del piano di abbonamento di base, quindi potete provare queste funzionalità e vedere se valgono i soldi in base al vostro utilizzo. Ecco come funziona ogni funzione a pagamento:

Zone di monitoraggio: questa funzione, che Arlo chiama zone di attività, ti consente di evidenziare determinate aree che la videocamera “vede” per ricevere avvisi di movimento dal movimento in quelle aree.

questa funzione, che chiama zone di attività, ti consente di evidenziare determinate aree che la videocamera “vede” per ricevere avvisi di movimento dal movimento in quelle aree. Avvisi basati sull’intelligenza artificiale: molte videocamere, incluso questo modello Arlo, utilizzano algoritmi e intelligenza artificiale per identificare se determinati tipi di oggetti hanno causato il movimento “visto” dalla videocamera. Se viene rilevato un oggetto specifico, la telecamera ti invierà un avviso. Arlo offre avvisi specifici per persone, veicoli, animali e pacchi.

molte videocamere, incluso questo modello Arlo, utilizzano algoritmi e intelligenza artificiale per identificare se determinati tipi di oggetti hanno causato il movimento “visto” dalla videocamera. Se viene rilevato un oggetto specifico, la telecamera ti invierà un avviso. Arlo offre avvisi specifici per persone, veicoli, animali e pacchi. Risposta alle emergenze: con il piano Arlo Secure Plus, potete richiedere assistenza alla polizia, ai vigili del fuoco o medica semplicemente premendo un pulsante nell’app dedicata. Una volta attivato, potete chiamare o inviare un messaggio di testo a un agente di risposta alle emergenze Arlo, che trasmetterà le informazioni sull’emergenza ai primi soccorritori.

Conclusioni e prezzo

È un’ottima scelta a 360 gradi, grazie a un’ampia gamma di funzioni e opzioni di alimentazione flessibili.

Non dimenticate che dovrete pagare una tariffa mensile per ottenere il massimo dalla videocamera Arlo Pro 3 Floodlight. Ma se desiderate utili avvisi basati sull’intelligenza artificiale per diversi tipi di movimento o una soluzione versatile che funzioni con tutti i principali sistemi di smart home sul mercato, Arlo è la soluzione giusta.

Se siete interessati all’acquisto della videocamera Arlo Pro 3 Floodlight, potete trovarla in vendita su Amazon al prezzo di circa 250 euro e in due colorazioni diverse: bianca o nera.