Iliad: tre offerte fino a 300GB disponibili, c'è anche la fibra insieme al 5G

L’ultimo periodo non è stato particolarmente felice per Iliad, gestore che negli ultimi anni ha rubato la scena a tutta la concorrenza. Effettivamente 9 milioni di utenti attivi non sono pochi per un provider arrivato circa cinque anni fa, tra lo scetticismo più totale.

Oggi questi grandi numeri vengono confermati quotidianamente dall’effetto delle offerte mobili ma anche della nuova promozione fissa. Ricordiamo infatti che Iliad ha lanciato anche la sua nuova promo per la fibra ottica alla straordinaria velocità di 5 Gigabit.

Ci sono stati anche dei problemi riguardanti la scarsa trasparenza decretata dall’antitrust, che ha multato Iliad. Tutto ciò a riguardato anche il 5G nell’ultimo periodo, per via del quale è arrivata una nuova sanzione da 1,2 milioni di euro.

Iliad: le tre offerte migliori del momento permettono di avere il meglio per pochi euro

Sono tre le offerte che stanno caratterizzando il dominio di Iliad soprattutto nell’ultimo mese di aprile. Si parte da quella mobile per eccellenza che detiene 120 giga in connessione 5G con tutto senza limiti al prezzo mensile di soli 9,99 € al mese per sempre.

Secondo quanto riguarda invece la fibra ottica, l’abbonamento citato nel paragrafo precedente comprende un costo mensile di soli 15,99 €. Coloro che invece non sono clienti pagheranno 23,99 € al mese.

Da non sottovalutare poi anche l’ultima soluzione di Iliad, quella che comprende solo la connessione dati. Stiamo parlando infatti di un’offerta che servirà a coloro che necessitano solo ed esclusivamente della rete Internet. Questa con 13,99 € al mese per sempre comprende infatti 300 giga in connessione 4G e 4G+ per tutti.