OnePlus sta per lanciare una serie di nuovi smartphone. In India, l’azienda lancerà OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. L’azienda sembra preparare un’altra versione per OnePlus Nord 2T nei prossimi mesi. Questo è il primo smartphone OnePlus Nord ad essere designato come prodotto della serie T, come suggerisce il nome. In questo scenario, OnePlus Nord 2T sembra essere un aggiornamento minore di OnePlus Nord 2, ma OnePlus Nord CE 2 era una versione ridotta dello stesso dispositivo. Prevediamo che il telefono riceverà alcuni aggiornamenti incrementali e avrà un prezzo uguale o simile.

Secondo indiscrezioni, il OnePlus Nord 2T uscirà a maggio 2022. Negli ultimi giorni il dispositivo ha ottenuto una serie di certificazioni ed è stato trovato sulla pagina Web della certificazione TDRA. Le specifiche della fotocamera dello smartphone sono state ora rilasciate tramite il sito Web Camera FV5. La certificazione TRDA conferma il numero del modello e il nome dello smartphone. Lo stesso telefono è stato scoperto sul sito Web di GCF Global Certification.

OnePlus Nord 2T sarà presentato a breve

Il sito Web Camera FV5 ha anche convalidato le specifiche della fotocamera del dispositivo. Secondo il sito Web, la fotocamera principale avrà 12,6 MP e, secondo le fonti, il device avrà una fotocamera principale da 50 MP, quindi le foto da 12,6 MP hanno senso utilizzando la tecnologia Pixel-binning. La fotocamera principale avrà un’apertura f/1.9 e una lunghezza focale di 24,6 mm. Il dispositivo includerà il supporto per la stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS). Tuttavia, non è noto se il telefono includerà la stabilizzazione ottica dell’immagine.

OnePlus Nord 2T includerà anche una fotocamera selfie da 8 MP, tuttavia il telefono dovrebbe includere una fotocamera da 32 MP con apertura f/2.4. Il telefono dispone anche di un SoC MediaTek Dimensity 1300. Lo smartphone includerà tre fotocamere: una fotocamera principale da 50 MP, uno snapper ultrawide da 8 MP e uno snapper monocromatico da 2 MP. Il Nord 2T ha uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il selfie snapper ha un ritaglio perforato nell’angolo in alto a sinistra del pannello. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida da 80 W. In termini di software, il telefono verrà fornito con Android 12 OS e OxygenOS 12.