I sistemi informatici intelligenti sono ampiamente utilizzati nelle scienze mediche. Le applicazioni comuni includono la diagnosi dei pazienti, la scoperta e lo sviluppo di farmaci end-to-end, oltre al miglioramento della comunicazione tra medico e paziente e la trascrizione di documenti medici, come le prescrizioni, e il trattamento a distanza dei pazienti.

Mentre i sistemi informatici spesso eseguono compiti in modo più efficiente degli esseri umani, più recentemente, algoritmi informatici all’avanguardia hanno raggiunto precisioni che sono alla pari con gli esperti umani nel campo delle scienze mediche.

Alcuni ipotizzano che sia solo questione di tempo prima che gli esseri umani vengano completamente sostituiti in determinati ruoli all’interno delle scienze mediche. La motivazione di questo articolo è discutere i modi in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il panorama della scienza medica e separare le fake news dalla realtà.

Una tecnologia che sta facendo passi da gigante

La tecnologia di intelligenza artificiale più comune per la digitalizzazione dei documenti è un tipo di software di visione artificiale chiamato riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Questo software è realizzato per analizzare le immagini di documenti cartacei da una fotocamera collegata e riconoscere i caratteri e le lettere scritte al loro interno. Quindi registra i caratteri riconosciuti nella stessa sequenza in cui appaiono sull’immagine scansionata che può quindi essere salvata in un formato digitale.

Questo processo digitalizza efficacemente le informazioni dal documento scansionato e consente all’utente di salvarlo in un database per un uso successivo. Ciò è particolarmente utile per le aziende con grandi quantità di dati in forma fisica che desiderano sfruttare per ottenere informazioni dettagliate su possibili miglioramenti aziendali. Nel settore sanitario, la tecnologia OCR potrebbe aiutare a digitalizzare i tipi di documenti inclusi ma non limitati a:

Documenti di sperimentazione clinica

Referti dei pazienti contenenti dati clinici o cartelle cliniche

Ricevute o ricevute di prescrizione che possono essere utilizzate per verificare che un paziente abbia ricevuto un farmaco

Quaderni di laboratorio da studi clinici o altri esperimenti

Per alcuni, l’idea di prendere informazioni scritte e convertirle automaticamente in un formato digitale da utilizzare per la business intelligence aziendale sarebbe un’ottima idea.