Amazon si appresta ad aumentare i prezzi di vendita dei prodotti, come conseguenza della guerra in Ucraina, e delle difficoltà nel reperimento degli stessi, ma anche per il conseguente aumento dei costi di gestione e di trasporto. La notizia è trapelata in questi giorni come comunicazione dell’azienda ai venditori, saranno gli stessi ad aumentare i prezzi, proprio perché Amazon alzerà probabilmente le commissioni (o meglio le trattenute sulle singole vendite).

In questi giorni avete però ancora l’opportunità di usufruire di incredibili codici sconto Amazon da utilizzare per ridurre la spesa generale, l’unico modo per averli gratis consiste nell’iscriversi direttamente a questo specifico canale Telegram. Ogni giorno potrete avere i coupon gratis, ed allo stesso tempo scoprire le migliori offerte, poco sotto potete visualizzare un assaggio di ciò che vi aspetta.

Amazon: le offerte sono ancora molto interessanti