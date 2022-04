Le occasioni per i clienti di Iliad sono ancora molto vantaggiose anche in primavera. Gli abbonati del gestore francese, nel corso di queste settimane, possono beneficiare di importanti vantaggi legati alla telefonia mobile.

Ancora una volta la migliore promozione per i clienti di Iliad resta la Giga 150. Gli abbonati che decidono di attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione una tariffa il cui costo è di 9,99 euro. I contenuti prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Le novità positive legate alla Giga 150 sono legate ovviamente ai costi da vero e proprio ribasso e dalle soglie di consumo, mai così elevate nel campo della telefonia mobile di Iliad. Tuttavia, gli abbonati che decidono di attivare una promo con il provider francese dovranno anche fare a meno di un servizio, ossia di un’app ufficiale.

Ad anni di distanza dal suo esordio in Italia, infatti, Iliad ancora non prevede la disponibilità di un’app nativa per i suoi clienti. I clienti di Android così come coloro che hanno a loro disposizione un iPhone non potranno scaricare un’app dai relativi negozi virtuali, ma dovranno necessariamente collegarsi al sito ufficiale dello stesso gestore per la gestione del profilo tariffario.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad rappresenta una mancanza maggiormente per gli utenti con smartphone Android. Nelle ultime settimane, infatti, proprio dal Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.