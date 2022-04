Non esistono più segreti ormai nel mondo automobilistico e i tabù sono stati completamente sfatati. Ormai anche i SUV sportivi stanno prendendo la loro (grande) fetta di importanza, e uno di questi è sicuramente la RS Q8 proposta da Audi. Può essere definita come una versione più “gentile” della Lamborghini Urus, molto simile ma con qualche cavallo in meno.

L’elaborazione del SUV sportivo di punta di Audi ha deciso di mettere a disposizione dei propri clienti tre varianti: O.CT Tuning propone una variante chiamata Performance 1, la quale porta il V8 biturbo da 4 litri con 599 CV di serie a 700 CV che esplodono dal cofano. In più, un incremento di coppia da 800 a 900 Nm. Se non si vuole optare per questa, c’è anche il kit Performance 2, il quale porta i CV a 735 e la coppia a 950.

Audi RS Q8 è davvero pazzesca: il preparatore è aperto ad appuntamenti

Andiamo nel dettaglio analizzando il primo caso: le modifiche riguardano solo la mappatura della centralina, nel secondo si è intervenuto anche sull’aspirazione. Infine, abbiamo anche il preparatore di Widnau che ha cercato di soddisfare i più esigenti: kit Performance 3 che alza la potenza a 802 CV e la coppia 1.035 Nm. Tale kit ha tutte le modifiche già elencate con in più un sistema di scarico sportivo più pieno e che dà maggiore profondità.

L’estetica non è stata per niente messa in secondo piano, andando a modificare dei dettagli minimi ma importanti che riguardano un nuovo assetto e cerchi da 23” in alluminio forgiato. I suddetti consentono da soli di andare a risparmiare ben 8 kg sul peso totale del veicolo. Il nuovo SUV sportivo di Audi modello RS Q8 non ha ancora dei prezzi ben definiti, ma O.CT Tuning ha preso in considerazione l’apertura ad appuntamenti per chi fosse seriamente interessato.