Come anticipato anche qualche settimana fa, il prossimo 11 aprile 2022 il colosso Vivo presenterà i suoi nuovi prodotti, tra cui il primo tablet “Vivo Pad” ed il pieghevole “X Fold”.

L’azienda, insieme a questi, svelerà anche il nuovo top di gamma, ovvero Vivo X Note, uno smartphone dal display con bordi curvi e quattro fotocamere posteriore realizzate insieme a ZEISS. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul nuovo dispositivo.

Vivo sta per lanciare il nuovo top di gamma

Il dispositivo, che verrà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, sarà disponibile in tre configurazioni di RAM e spazio di archiviazione: 8 GB/256GB, 12 GB/256 GB, 12 GB/512 GB. Lato fotocamera, oltre a quelle riportate sopra, non sono state fornite grosse anticipazioni. Probabile, tuttavia, che venga utilizzato il sensore Samsung S5KGN1 da 50 MP, un obiettivo Sony IMX598 da 48 MP, un obiettivo Sony IMX663 da 12 MP e un OV08A10 da 8 MP fotocamera con zoom 5x.

Il display Quad HD+ dell’X Note sarà da 7 pollici e con frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre la batteria da 5.000 mAh e supporterà sia la ricarica rapida da 80 Watt che quella wireless da 50 Watt. Il sensore di riconoscimento delle impronte digitali, infine, verrà integrato nello schermo.

Lo smartphone di Vivo potrà essere acquistato nelle seguenti colorazioni: grigio, nero e blu. In futuro potrebbe arrivare anche la versione in arancione. Attualmente questi sono gli unici indizi che abbiamo scoperto, non possiamo escludere che ne scopriremo altri nei prossimi giorni, ovviamente vi terremo aggiornati.