Android: 28 titoli del Play Store sono gratuiti oggi, ecco app e giochi

Ormai da diverso tempo non si parla d’altro che di grandi offerte che invadono il web ogni giorno. Anche secondo quanto riguarda il sistema operativo Android, ci sarebbero grandi aggiornamenti che potrebbero far piacere al pubblico che si serve di uno smartphone messo in moto dal robottino verde.

Questa volta infatti non si tratta solo di un aggiornamento che va a migliorare l’esperienza di utilizzo del sistema operativo stesso, ma di alcuni prezzi del Play Store. All’interno del famosissimo negozio di applicazioni e giochi, diversi contenuti diventeranno gratis solo per oggi.

Per avere gratuitamente anche le migliori offerte da parte di Amazon direttamente sul telefono ogni giorno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono avere gratuitamente titoli a pagamento ma solo oggi