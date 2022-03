Il FRITZ!Powerline 1260 E wlan set converte ogni presa in una connessione di rete Gigabit sicura e veloce. Con Gigabit Powerline fino a 1200 MBit/s e la più recente tecnologia MIMO 2×2, sono chiaramente possibili connessioni più forti, maggiore portata e velocità di trasmissione dati più elevate.

Inoltre, questo dispositivo sfrutta anche la potenza della tecnologia Mesh, che consente una connessione peer-to-peer di ogni dispositivo appartenente alla stessa rete. Con questa tecnologia, ogni dispositivo può fungere da relè dati per un altro, che potrebbe avere difficoltà a comunicare con il trasmettitore principale.

Dimensioni, confezione e specifiche

La confezione presenta la classica colorazione e design a cui Fritz! ci ha abituati negli ultimi anni. All’interno troviamo:

Una powerline principale;

Una powerline secondaria;

Due cavi ethernet;

Manuali d’istruzione;

La powerline principale è la 1220E, che ha due porte LAN, una presa di tipo Schuko, e una delle due LAN serve per collegare il dispositivo al modem router. Il secondo dispositivo invece, e la powerline 1260, che è dotata di una porta LAN da usare come terminal del set e del wireless AC (fino a 866 Mbit/s, 5 GHz) e N (fino a 400 Mbit/s totali, 2,4 GHz) che consente di collegarsi su entrambe le frequenze. Queste frequenze vengono gestite automaticamente dal sofisticato software Fritz. Il sistema è dotato di 2×2 MIMO (Multiple Input / Multiple Output), che utilizzando i tre cavi dell’impianto elettrico per collegare i due dispositivi, può garantire prestazioni fino a 1200 Mbit/s.

Il set Wlan AVM Fritz!Powerline 1260E è leggermente più grande rispetto ad altri dispositivi simili, ma ha più funzioni e si trova in una fascia di prezzo meno economica: 6,7 ​​x 13,2 x 3,2 cm. Entrambe le powerline, quella principale che va al modem e quella secondaria che può essere utilizzata in qualsiasi altra parte del circuito elettrico della casa, sono praticamente identiche per quanto riguarda le dimensioni. La differenza è che la powerline principale, come detto in precedenza, ha una presa Schuko sulla parte anteriore del telaio. Sicuramente questo può essere un vantaggio per tutte le persone che non dispongono di troppe prese di corrente nella propria abitazione.

Anche se questi dispositivi siano leggermente più ingombranti degli altri, non impediscono l’uso di prese vicine, quindi non dovrebbero rappresentare un grosso difetto per la maggior parte degli acquirenti. Quindi un buon form factor quello dei Fritz! Powerline 1260E wlan set, nonostante le specifiche e le dimensioni.

Quindi, il Fritz!Powerline 1260E WLAN set, collega in modo affidabile dispositivi abilitati alla rete domestica, come computer, TV o console di gioco tramite Gigabit LAN ultraveloce. Le lunghe distanze e gli ostacoli, come pareti e soffitti, possono essere facilmente bypassate tramite la rete elettrica. Rispetto agli adattatori powerline di classe 500 e 200 MBit/s, FRITZ! Powerline 1260E ha una capacità di trasmissione notevolmente superiore e connessione più forte. Con questo dispositivo potrete combinare facilmente streaming, download e videoconferenze.

Inoltre, grazie alla crittografia WPA2, alla semplice connessione di dispositivi WLAN, con WPS (Wi-Fi Protected Setup) e velocità dati fino a 866 MBit/s (WLAN AC) + 400 MBit/s (WLAN N), FRITZ offre un alto livello di sicurezza.

Tuttavia, dopo un’ora di attività circa, le powerline si sono surriscaldate, toccando temperature di circa 40°, in un ambiente riscaldato a 20°.

Dal sito ufficiale AVM potrete scaricare il software per la gestione e visione della powerline Fritz! 1260E, sia per Windows che per Mac. Abbiamo trovato l’interfaccia del software molto più chiara e di semplice d’utilizzo rispetto alla versione precedente, quindi ottimo il lavoro degli ingegneri sotto questo punto di vista.

Conclusioni e prezzo

Eccoci alle conclusioni. I Fritz!Powerline 1260E wlan set dovrebbero essere la prima scelta per chi cerca un powerline che funga anche da ripetitore wifi. Le prestazioni sono all’apice della categoria cosi come lo è la stabilità del segnale. Un kit del genere può risolvere i problemi di chi ha un ampia superficie da coprire e non può farlo con il solo wifi. La possibilità di connettersi via LAN con una velocità che può arrivare a 1200 Mbit/s garantisce la possibilità di sfruttare a pieno la rete anche per scambio dati tra i vari PC ed un eventuale Nas.

Il prodotto lo potrete acquistare ad un prezzo di 180 euro su Amazon. Un prezzo che a primo impatto può sembrare alto, ma questo dipende dall’alta qualità costruttiva e dalle tecnologie che permettono alle Power Line di riuscire a trasmettere dati tra esse ad altissima velocità. Prodotti più economici non riescono a raggiungere queste prestazioni e stabilità di segnale. Insomma, un altro prodotto garantito a marchio Fritz!.