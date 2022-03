Banca Intesa Sanpaolo: le carte sono tutte bloccate e i soldi spariti

Le truffe stanno arrivando sempre più rapidamente a mettere in difficoltà gli utenti soprattutto in Italia. Purtroppo si tratta di tentativi di phishing, ovvero di truffe che si nascondono dietro messaggi che apparentemente sembrano arrivare dalle filiali di appartenenza. Parliamo di filiali visto che i nomi compresi all’interno dei messaggi volti ad ingannare il pubblico risultano provenienti da banche.

Ovviamente le stesse banche non sanno nulla di tutto questo, come nel caso di una delle più famose di tutte. Intesa Sanpaolo infatti ha visto ancora una volta figurare il suo nome all’interno di una nuova e-mail che avrebbe portato via le finanze a tantissimi dei suoi clienti.

Intesa Sanpaolo ed altre banche al centro della truffa: ecco il messaggio da tenere alla larga

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT