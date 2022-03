CoopVoce: ancora due giorni per avere un regalo gratis con le EVOLUTION

Tutti i provider virtuali stanno riuscendo finalmente a prendersi lo spazio che meritano, fortunatamente senza troppi problemi. Le aziende che qualche tempo fa potevano essere destinati al fallimento, oggi risultano tra le più attive nel settore, togliendo utenti di continuo anche a quei gestori molto più blasonati.

Uno dei più in voga al momento è sicuramente CoopVoce, il quale con le sue offerte migliori sta riuscendo a fare il vuoto. Si tratta di soluzioni che non cambiano mai nel tempo, sia per quanto riguarda i contenuti offerti che per quanto riguarda i prezzi di vendita. Quest’ultimo punto di forza viene poi integrato da qualche giorno da una nuova promozione che riguarda proprio le offerte Evolution. Tutti coloro che ne sottoscriveranno una potranno infatti avere 10 € di credito residuo gratis sulla scheda, o magari 20 € nel momento in cui dovessero essere soci Coop. In basso l’elenco con tutte le offerte.

CoopVoce: queste sono le offerte Evolution più invitante, ecco l’elenco completo

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS