Con il ritmo sempre più veloce della vita moderna, anche la pressione dello studio, del lavoro e della vita ha avuto un grande impatto sul sonno delle persone. Negli ultimi due anni, le smart band e gli smartwatch sono diventati buoni partner per li monitoraggio della salute personale. Il sonno, la frequenza cardiaca, lo stress, l’esercizio fisico, ecc. non sono un problema e i confini tra i due sono diventati sempre più labili.

OPPO ha rilasciato ufficialmente OPPO Watch Free, un prodotto così transfrontaliero, posizionato come un “orologio super-sleeping” con la funzione primaria di “indossare con leggerezza e dormire profondamente”.

Design e materiali

L’OPPO Watch Free pesa soli 33 g, motivo per la quale si chiama “Free”. Infatti, il peso leggero dà al polso una sensazione di essere “libero”. Può realizzare la funzione di monitoraggio del sonno a scena intera per proteggere il sonno salutare dell’utente: funzioni sportive e sanitarie professionali e un’esperienza di interconnessione smart diversificata.

Inoltre, la ricerca dell’individualità è anche il fattore più critico quando i giovani utenti acquistano prodotti. A questo punto OPPO, che ha un concetto estetico unico, naturalmente non ha bisogno di preoccuparsi dell’aspetto.

Come altri prodotti di orologi, OPPO Watch Free viene fornito in una scatola bianca rettangolare con il render del modello stampato sul davanti. OPPO Watch Free continua il look elegante della sua famiglia. Il quadrante utilizza uno schermo AMOLED da 1,64 pollici con una risoluzione di 280×456 e la parte anteriore è ricoperta da un vetro curvo. I bordi dello schermo sono leggermente curvi e anche i bordi del quadrante sono levigati.

Il cinturino in silicone non ci ha fatto impazzire, tuttavia, sembra robusto e solido da poter essere “maltrattato”. Una volta chiuso, la parte in eccesso può essere nascosta al di sotto del cinturino stesso. Questo aiuta a tenere tutto più ordinato e minimal, ma non aiuta a far traspirare la pelle.

Il vantaggio dell’utilizzo di un display AMOLED è che l’effetto del pannello a colori è buono, neri profondi, farà risparmiare più energia alla vita alla batteria e anche il funzionamento è molto setoso. OPPO Watch Free può cambiare il quadrante tramite l’app mobile: “Hey Tap Health”. Che tu sia calmo, vivace o alla moda, puoi scegliere una varietà di stili differenti.

Sopra lo chassis ci sono due porte di ricarica magnetiche e nel mezzo ci sono più sensori, che possono monitorare i dati sulla salute dell’utente in tempo reale. OPPO Watch Free adotta un design di smontaggio del cinturino a fibbia, che è conveniente per gli utenti sostituire diversi cinturini.

C’è solo un microfono sul lato sinistro del quadrante e non c’è alcun pulsante fisico sull’orologio nel suo insieme. Si consiglia di abilitare le funzioni “solleva per svegliarsi” e “tocca due volte lo schermo per svegliarsi” nelle impostazioni di OPPO Watch Free.

Con la base di ricarica magnetica collegata a OPPO Watch Free, l’orologio può essere caricato completamente in appena un’ora e mezza.

Esperienze manuali

Osservando innanzitutto il quadrante, l’esclusivo sistema di valutazione a forma di “X” di OPPO può visualizzare visivamente i passi dell’utente, la durata dell’esercizio, il consumo calorico e i tempi di attività in un istogramma a quattro colori, consentendo agli utenti di sapere se le attività di oggi sono all’altezza degli standard .

Scorrendo verso sinistra sull’interfaccia principale, puoi vedere i dati di attività, sonno, frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, che sono altamente coerenti con il funzionamento del prodotto OPPO’s Watch.

Per la collocazione quotidiana, OPPO Watch Free fornisce anche vari quadranti nell’app mobile “Huantai Health”. Indipendentemente dallo stile che desideri, qui puoi sempre trovare un’offerta che soddisfi le tue esigenze.

Oltre al sonno, OPPO Watch Free ha funzioni di allenamento professionale, supporta oltre 100 modalità di allenamento, monitora la frequenza cardiaca in tempo reale durante l’esercizio, avvisa quando la frequenza cardiaca è anormale e avverte di rischi per la salute. L’orologio supporta anche un livello di immersione profonda 50 metri impermeabile, consentendo agli utenti di usarlo senza preoccupazioni durante il nuoto e le immersioni.

Prezzo e conclusioni

L’OPPO Watch Free lo potete trovare su Amazon ad un prezzo di circa 100 euro, magari ci saremmo aspettati per questo prezzo anche la tecnologia NFC, tutto sommato è uno smartwatch che consigliamo da acquistare per la sua versatilità e leggerezza.